Облик хранилища водно-спортивного инвентаря у "Лахта Центра" согласовали с КГА

Согласно проекту, высота нового объекта составит 35 метров.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга одобрил проект строительства нового здания для хранения водно-спортивного инвентаря. Предполагается его возведение возле "Лахта Центра" и яхт-клуба "Геркулес" в Приморском районе города.

На прилагаемых фотографиях представлены проекты фасадов здания, а также его планируемый вид со стороны Невской губы, Полевого переулка, Высотной и Бобыльской улиц. Согласно проекту, высота нового хранилища водно-спортивного инвентаря составит 35 метров.

Напомним, что строительство базы водных видов спорта в районе "Лахта Центра" началось летом 2023 года.

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Фото: Piter.TV