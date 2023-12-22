Согласован облик диагностического центра Института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе

Учреждение рассчитано на 600 посещений в смену.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания консультативно-диагностического центра ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им.И.И. Джанелидзе" по адресу: Белградская улица, участок 7.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проектируемое здание предназначено для амбулаторно-поликлинического приёма взрослого населения и оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи, рассчитано на 600 посещений в смену.

Также в здании предусмотрено размещение аптеки, блока административных помещений, подстанции скорой медицинской помощи на 10 выездных бригад и трех дневных стационаров, каждый на 30 коек.

Фото: КГА