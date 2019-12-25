В двух районах Петербурга открылись новые точки по продаже проездных

Киоски появились на проспекте Наставников и Народной улице.

В Красногвардейском и Невском районах Петербурга заработали новые точки по продаже проездных билетов. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 13 декабря.

Теперь проездные можно купить на проспекте Наставников, северо-восточнее дома 24к2, и на Народной улице, восточнее дома 32Р. С графиком работы киосков получится ознакомиться на сайте "Организатора перевозок".

В настоящее время в Северной столице 32 точки реализации проездных, их общая пропускная способность – свыше 1,6 млн человек в год.

Ранее мы рассказывали о том, что с 25 ноября пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф будет закрыта.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга