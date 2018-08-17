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Вице-губернатор Петербурга рассказал о достоинствах высокомачтовых опор для освещения

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Опоры высотой 30 метров устанавливают на городских магистралях.

В Петербурге продолжают внедрять высокомачтовые опоры для светильников. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Дрегваль на своей странице в "ВКонтакте".

Стандартная высота для установки светильников — не более 10-12 метров. Для больших открытых территорий устанавливают 30-метровые опоры. Они удобны тем, что светильники легко опустить, а затем поднять наверх. Это может сделать 1-2 человека. Это позволяет спецтранспорт и не создавать пробки при обслуживании уличных светильников.

Всего в Петербурге 805 таких мачт, их обслуживают специалисты "Ленсвета". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 70 памятников и скульптур получили новую подсветку. 

Видео: ВКонтакте / Сергей Дрегваль

Теги: высокомачтовая опора, освещение, светильник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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