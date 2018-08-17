Вице-губернатор Петербурга рассказал о достоинствах высокомачтовых опор для освещения

В Петербурге продолжают внедрять высокомачтовые опоры для светильников. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Дрегваль на своей странице в "ВКонтакте".
Стандартная высота для установки светильников — не более 10-12 метров. Для больших открытых территорий устанавливают 30-метровые опоры. Они удобны тем, что светильники легко опустить, а затем поднять наверх. Это может сделать 1-2 человека. Это позволяет спецтранспорт и не создавать пробки при обслуживании уличных светильников.
Всего в Петербурге 805 таких мачт, их обслуживают специалисты "Ленсвета".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 70 памятников и скульптур получили новую подсветку.
Видео: ВКонтакте / Сергей Дрегваль
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