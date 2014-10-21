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В Петербурге 70 памятников и скульптур получили новую подсветку
Сегодня, 16:31
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В Петербурге 70 памятников и скульптур получили новую подсветку

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Скоро сотрудники "Ленсвета" оформят новой подсветкой памятник конке у станции метро "Василеостровская".

В Петербурге с начала 2021 года установили новое освещение для 70 памятников и скульптур. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Скоро сотрудники "Ленсвета" оформят новой подсветкой памятник конке у станции метро "Василеостровская", памятник первым российским летчикам и авиаторам на Ольховой улице и еще несколько памятников.

По мнению губернатора Александра Беглова, скульптуры, монументы и архитектура – это лицо Петербурга и им нужна подсветка, чтобы радовать гостей и жителей Петербурга.

Также специалисты "Ленсвета" на Московском проспекте установили 1717 светодиодных светильников.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: ленсвет, памятники, скульптуры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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