В Петербурге 70 памятников и скульптур получили новую подсветку

Скоро сотрудники "Ленсвета" оформят новой подсветкой памятник конке у станции метро "Василеостровская".

В Петербурге с начала 2021 года установили новое освещение для 70 памятников и скульптур. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Скоро сотрудники "Ленсвета" оформят новой подсветкой памятник конке у станции метро "Василеостровская", памятник первым российским летчикам и авиаторам на Ольховой улице и еще несколько памятников.

По мнению губернатора Александра Беглова, скульптуры, монументы и архитектура – это лицо Петербурга и им нужна подсветка, чтобы радовать гостей и жителей Петербурга.

Также специалисты "Ленсвета" на Московском проспекте установили 1717 светодиодных светильников.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"