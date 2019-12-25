На Московском проспекте установили 1717 светодиодных светильников

Новые фонари появились на семикилометровом участке от площади Победы до набережной Обводного канала.

Московский проспект получил новое освещение. Теперь магистраль украшают 1717 светодиодных светильников. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Новые фонари появились на семикилометровом участке от площади Победы до набережной Обводного канала. Вместо натриевых светильников установили светодиодные, шарообразные светильники остались такими же.

Также между встречными полосами движения были установлены более 330 восьмиметровых чугунных опор с двумя светильниками.

Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета российского флага 22 августа.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"