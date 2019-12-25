За последние сутки в Ленобласти выявили 153 новых случая заболевания коронавирусом

Количество активных больных составляет около 3 тыс.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 153 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 96 человек. Еще 7 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 36151 случай заболевания вирусной инфекцией, 32557 выздоровели, 648 ― умерли. Количество активных больных составляет 2946.

Жителям Ленобласти рассказали, как защититься от простуды.

Фото: Piter.TV