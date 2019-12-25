Жителям Ленобласти рассказали, как защититься от простуды

Многие допускают очень распространённую ошибку при наступлении календарной весны.

Специалисты оперштаба 47 региона по борьбе с коронавирусом рассказали местным жителям, какую ошибку нельзя допускать в период наступления весны, чтоб не заболеть.

Людей попросили не торопиться с переходом на более легкую одежду. Носить шапки и теплые куртки нужно до того, пока теплая погода не установится окончательно.

Многие слишком рано переходят на легкую одежду. Одевайтесь теплее, высокий риск заболеть именно в это время. специалисты оперштаба

не стоит забывать про употребление витаминов, но только после консультации со специалистом. Помимо этого, при появлении первых признаков простуды рекомендуется пить чай с имбирем, лимоном и медом. Он обладает жаропонижающим и противомикробным действием.

Чеснок и имбирь против коронавируса: миф или правда.

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