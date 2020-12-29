В Петербурге выявили еще 3056 зараженных коронавирусом. В Ленобласти – 222

Умерли также 73 петербуржца и 7 жителей области.

За минувшие сутки, 22 января, в России зафиксировали 20 921 новый случай заболевания коронавирусом. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с ковидом, 3056 случаев пришлись на Петербург, 222 – на Ленобласть. При этом Северная столица обогнала все остальные регионы страны по количеству новозаболевших.

Также за сутки ушли из жизни, проиграв борьбу с COVID-19, 73 петербуржца и 7 жителей области. Вместе с этим из больниц выписали по выздоровлению 4205 пациентов из Петербурга и 194 человека из Ленобласти.

Всего с начала пандемии в Северной столице заразились коронавирусом 316 664 человека, скончались 9 254 пациента, поправились 206 512 человек. В Ленобласти заболели 28 932 человека, выздоровели 26 066 пациентов, умерли 369.

В Петербурге продолжает снижаться количество заболевших учеников и учителей.

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