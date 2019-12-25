В Петербурге ковидом заболели еще 854 человек. В Ленобласти – 138

В городе скончались от вируса 42 пациента, в области обошлось без смертей.

За последние сутки, 30 октября, в России выявили свыше 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 854 из них пришлись на Петербург, еще 138 – на Ленинградскую область. Об этом рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За те же сутки в городе проиграли борьбу с болезнью 42 человека, в Ленобласти обошлось без смертей. По выздоровлению из медицинских учреждений выписали 441 петербуржца и 80 жителей области.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились ковидом 61 376 человек, умерли 3 842, справились с вирусом 38 530. В Ленобласти заболел 11 451 человек, выздоровели 6 616 и скончались 116 человек.

Роспотребнадзор допустил отмену новогодних елок в Петербурге из-за пандемии.

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