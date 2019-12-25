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В Петербурге заболели коронавирусом еще 3754 человека. В Ленобласти – 231
Сегодня, 11:15
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himif

В Петербурге заболели коронавирусом еще 3754 человека. В Ленобласти – 231

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В городе также умерли 75 пациентов.

За последние сутки, 18 декабря, в России зафиксировали 28 209 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, в Петербурге выявлено 3754 зараженных, а в Ленобласти – 231.

За тот же день в Петербурге скончались 75 больных ковидом, в области обошлось без смертей. Вместе с этим, по выздоровлению выписаны 3025 горожан и 203 жителя Ленобласти.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели COVID-19 197 054 человека, справились с болезнью 114 806 пациентов, умерли 6767 человек. В области заразились всего 21 092 человека, выздоровели 18 987 жителей, скончались 195.

Ранее мы писали, что в Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками.

Фото: pixabay

Теги: заболевание, ковид
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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vakulenko
Сегодня 11:44

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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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