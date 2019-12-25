Врач назвал главные факторы внебольничной пневмонии

По словам эксперта, внебольничная пневмония поражает человека за пределами лечебных стен.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал главные факторы внебольничной пневмонии. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам эксперта, внебольничная пневмония поражает человека за пределами лечебных стен. Он подчеркнул, что этому поспособствовать может ряд неблагоприятных факторов. Первый из них вытекает из последствий ОРВИ, когда у человека ослаб иммунитет, и он постарался эту болезнь перенести на ногах.

Вознесенский порекомендовал не шутить с обычным ОРВИ. Врач заявил, что приступать к нормальной жизни можно только после лечения. Он также добавил, что симптомы внебольничный пневмонии могут развиваться у части больных при переохлаждении.

Фото: Piter.tv