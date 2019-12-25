В Петербурге выявили 358 заболевших COVID-19. В Ленобласти – 79

Таковы результаты за последние сутки.

За последние сутки, 2 октября, в России выявили еще 9 859 случаев заболевания коронавирусом, из них 358 зафиксировано в Петербурге и 79 – в Ленобласти. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Не обошлось за минувшие сутки и без смертей: список погибших от болезни пополнился 30 петербуржцами и двумя жителями Ленобласти. В то же время выздоровели и отправились домой 179 пациентов из Петербурга и 27 человек из области.

Всего за время пандемии в Северной столице заболели COVID-19 43 966 человек, 3034 умерли, 29 547 выздоровели. В Ленобласти заразились 8405 человек, 100 погибли от болезни, выздоровел 5631 пациент.

Ранее мы писали, что в 120 петербургских магазинах нашли "антиковидные" нарушения.

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