В 120 петербургских магазинах нашли "антиковидные" нарушения

Всего было проверено 223 магазина.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что региональный комитет по контролю за имуществом проверил петербургские магазины на соблюдение мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией.

Из проверенных 223 магазинов нарушения были выявлены на 121 объекте. Необходимые протоколы осмотра были составлены вместе с протоколами об административных нарушениях. Предпринимателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Некоторым грозит постановление о временном закрытии.

Отмечается, что работники ККИ заглянули в шесть ТЦ, где ранее тоже были выявлены нарушения.

Ранее мы писали, что коронавирусные ограничения значительно снизили число административных правонарушений в Петербурге.

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