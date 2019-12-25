В 120 петербургских магазинах нашли "антиковидные" нарушения

В пятницу, 2 октября, стало известно, что региональный комитет по контролю за имуществом проверил петербургские магазины на соблюдение мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией.
Из проверенных 223 магазинов нарушения были выявлены на 121 объекте. Необходимые протоколы осмотра были составлены вместе с протоколами об административных нарушениях. Предпринимателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Некоторым грозит постановление о временном закрытии.
Отмечается, что работники ККИ заглянули в шесть ТЦ, где ранее тоже были выявлены нарушения.
Ранее мы писали, что коронавирусные ограничения значительно снизили число административных правонарушений в Петербурге.
Фото: pixabay
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