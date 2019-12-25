Коронавирусные ограничения значительно снизили число административных правонарушений в Петербурге

В прошлом году специалисты приняли почти 15 тысяч дел, в этом – 8752 дела.

Количество административных правонарушений в Петербурге порядком снизилось за восемь месяцев текущего года. Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности связали такую тенденцию с введением в городе режима повышенной готовности из-за коронавируса и соответствующих ограничений.

Отмечается, что в этот раз комитет получил 8752 дела, тогда как в прошлом году их количество приближалось к 15 тысячам. По словам главы комитета Ольги Аришиной, социальная активность из-за ограничительных мер снизилась, а следом за ней уменьшилось число "бытовых" правонарушений.

За восемь месяцев специалисты назначили административные штрафы на общую сумму около 17 млн рублей, чаще всего нарушения встречались в Центральном, Калининском, Выборгском и Кировском районах города.

Петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро.

Фото: Piter.TV