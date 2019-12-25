В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1093 человека

Из городских больниц выписали 523 человека.

За последние сутки в России подтвердили 19 404 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 020 (25,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1 093 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 161. За последние сутки подтверждена смерть 292 пациентов. В Петербурге подтвердили 26 смертей от COVID-19, в Ленобласти – 1.

За последние сутки из больниц выписали 12 238 человек, в том числе 523 человека в Петербурге и 114 – в Ленинградской области.

В петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.

Фото: Piter.tv