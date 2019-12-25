В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 697 человек

Из городских больниц выписали 349 человек.

За последние сутки в России подтвердили 15 971 случай коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4116 (25,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 697 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 109. За последние сутки подтверждена смерть 290 пациентов. В Петербурге зарегистрировано 24 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 11 428 пациентов, в том числе 349 человек в Петербурге и 42 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV