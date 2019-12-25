В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 647 человек

Из больниц города выписали 322 человека.

За последние сутки в России подтвердили 15 150 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4031 (26,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 647 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 100. За последние сутки подтверждена смерть 232 пациентов. В Петербурге умерли 25 человек.

За последние сутки из больниц выписали 8 485 пациентов, в том числе 322 человека в Петербурге и 30 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV