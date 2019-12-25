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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 407 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 407 человек

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Из больниц выписаны 204 человека.

За последние сутки в России подтвердили 10 888 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2 861 (26,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 407 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 82. За последние сутки подтверждена смерть 117 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 14 человек.

За последние сутки из больниц выписали 3 181 пациента, в том числе 204 человека в Петербурге и 9 – в Ленинградской области. 

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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