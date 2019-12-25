В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 407 человек

Из больниц выписаны 204 человека.

За последние сутки в России подтвердили 10 888 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2 861 (26,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 407 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 82. За последние сутки подтверждена смерть 117 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 14 человек.

За последние сутки из больниц выписали 3 181 пациента, в том числе 204 человека в Петербурге и 9 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV