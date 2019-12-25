В Петербурге выявили еще 195 заболевших коронавирусом. В Ленобласти – 34

В городе умерли 19 человек, в области обошлось без смертей.

За последние сутки, 4 сентября, в Петербурге выявили еще 195 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По России за сутки зафиксировали 5205 новых заболеваний.

Кроме того, 19 человек скончались из-за заболевания, а 96 горожан выписали по выздоровлению. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 37 620 человек, умерли 2522, выздоровели 26 290 горожан.

В Ленобласти, тем временем, за сутки заболели еще 34 человека, но обошлось без новых смертей. Выздоровели 24 человека. Всего за время пандемии в области заразились коронавирусом 6978 человек, умерли 82, вылечились 5111.

Ранее мы писали, что в петербургских больницах лечатся 55 детей с коронавирусом.

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