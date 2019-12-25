В петербургских больницах лечатся 55 детей с коронавирусом

Для детей, которые из-за болезни не пошли в школу, сегодня состоится онлайн-линейка.

В Петербурге проходят лечение 55 детей с подтвержденным коронавирусом. Они находятся в больнице имени Филатова в Петербурге. Об этом "Фонтанке" сообщили в комитете здравоохранения.

Это медучреждение единственное, где на данный момент принимают несовершеннолетних пациентов с COVID-19. Часть детей при этом лечится дома.

Для детей, которые из-за болезни не пошли в школу, сегодня состоится онлайн-линейка. С ребятами пообщаются Нонна Гришаева, Александр Олешко, Яна Чурикова.

Ранее иммунолог объяснил поспешную вакцинацию от гриппа в Петербурге.

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