Иммунолог объяснил поспешную вакцинацию от гриппа в Петербурге

По словам врача, в этом году вакцинация начата раньше в связи с тем, что необходимо как можно быстрее создать иммунную прослойку населения.

Накануне, 3 сентября, губернатор Петербурга одним из первых открыл сезон осенней вакцинации против сезонного гриппа. Иммунолог и директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал "Невским Новостям", почему в этом году все вокруг спешат привиться от заболевания.

По словам врача, в этом году вакцинация начата раньше в связи с тем, что необходимо как можно быстрее создать иммунную прослойку населения. Ибо сочетанный вариант гриппа плюс коронавирус – это более тяжелый вариант инфекции, особенно для людей из группы риска.

В некоторых случаях вакцинация может проводиться и даже в зимний период, но желательно ее проходить не тогда, когда эпидемия простудных заболеваний, а когда нет людей с респираторными заболеваниями. Георгий Викулов

Если делать вакцины уже в период разгара заболеваний, есть риск, что они не дают положительный эффект. Тогда будет создаваться иллюзия, что вакцинация неэффективна.

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