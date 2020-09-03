Привить от гриппа планируют больше трех миллионов петербуржцев

В этом году в Петербурге планируют привить не менее 60% граждан.

Более 3 миллионов жителей Северной столицы будут в этом году привиты от сезонного гриппа. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, который одним из первых прошел вакцинацию.

В этом году прививочная кампания началась раньше, чем обычно. Это делается из-за пандемии коронавируса, COVID-19 способен осложнить течение любого заболевания.

Эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку в сентябре-октябре. Александр Беглов

В этом году в Петербурге планируют привить не менее 60% граждан, то есть около 3 миллионов человек, в том числе почти полмиллиона детей.

Отечественная вакцина включает 3 актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Все вакцины прошли регистрацию и разрешены к применению. Минздрав уже поставил в Петербург почти 800 тысяч доз вакцины.

Фото и видео: gov.spb