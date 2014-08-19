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За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболел 781 человек
Сегодня, 12:42
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За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболел 781 человек

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Пациентов принимают 5 коронавирусных стационаров.

В Петербурге зарегистрировали 781 случай заболевания коронавирусом за последние сутки. Такие данные предоставила пресс-служба городской администрации.

462 были выписаны по выздоровлению за сутки. 7 человек скончались. 

С COVID-19 и пневмонией на лечении в стационарах находятся 807 человек. За сутки поступило 60 пациентов.На амбулаторном лечении — почти 3 тысячи человек.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Новый подвид штамма "омикрон" обладает большей заразностью. 

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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