В Петербурге зарегистрировали еще 3186 заболевших COVID-19

За все время пандемии коронавирусом, по официальным данным, переболели почти 700 тысяч человек.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3 186 новых случаев заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 3 154 человека выздоровели, 70 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 697 927 случаев заболевания COVID-19.

Всего за сутки в России выявили 40 096 заболевшего коронавирусом. Были выписаны по выздоровлению 29 318 человек, 1159 скончались. Это очередной антирекорд по количестве смертей за сутки.

Граждан просят воспользоваться нерабочими днями и вакцинироваться. На данный момент цикл вакцинации завершили 1,8 млн человек. Накануне в пункте вакцинации в ТРЦ "Галерея" зафиксировали гигантскую очередь.

Фото: Piter.TV