  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выявили 1530 новых заболевших COVID-19
Сегодня, 11:36
136
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выявили 1530 новых заболевших COVID-19

0 0

За сутки зарегистрировали 58 смертельных случаев заболевания.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 530 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1527.

За сутки 1850 человек выздоровели, 58 человек ушли из жизни. Уже месяц количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к среде. В городе заняты 3/4 инфекционных коек. 

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 21559 случаев заболевания, 17368 человек были выписаны по выздоровлению, 852 человека скончались.

Как выяснил Piter.TV, на пиках эпидемии в Петербурге регистрировали рекордную смертность. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии