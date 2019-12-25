В июле 2021-го года в Петербурге зафиксировали рекордную смертность

Показатель сравнивался с цифрами двух предыдущих лет.

С января по июль 2021-го года в Петербурге умерли 49670 человек. Это на 10088 человек больше, чем за аналогичный период в 2019-м году и на 3169 больше, чем в 2020-м. Такие данные Piter.TV получил от Петростата.

Отметим, что в начале сентября были опубликованы данные Петростата по смертности в Северной столице, однако в отчете не содержалась информация об июле и детализированные данные по месяцам. Уже тогда была ясно, что смертность увеличилась — на 18,7%.

Если в 2019-м, "допандемийном" году, количество смертей было на уровне 5 тыс. в месяц, то к маю 2020-го года цифра поднялась до 7126. Тогда высокий показатель администрация Петербурга объяснила пиком заболевания коронавируса. Это была первая волна эпидемии. В июне было зафиксировано 6398 смертей, в июле — 5827.

2021-й год начался с большого количества смертей. В январе — 8323. В первый месяц нового года в городе наступил пик второй волны коронавируса, после чего на новогодних праздниках она вошла на спад. Далее с февраля по май в среднем в месяц регистрировали 6122 смерти.

В июне и июле цифры "подросли" — 7807 и 9051, соответственно. Июль 2021-го года показал рекордное количество смертей за весь год, а такие первые полгода 2019-го и 2020-го года. 9051 смертей за июль — это почти в 1,9 раз больше, чем в аналогичный месяц 2019-го и в 1,5 раз больше, чем в 2020-м.

Проводя аналогию с пиком первой и второй волны COVID-19, которая отражалась на статистике по смертям, можно сделать вывод, что и в июле, когда как раз был пик "третьей волны", именно коронавирус повлиял на количество смертей. По данным Росстата, от COVID-19 в июле скончались 3814 человек. Во второй летний месяц в сутки регистрировали по 100 и более смертей от COVID-19. При этом цифры по заболевшим были ниже, чем во время второй волны. Если зимой в городе фиксировали по 3700 случаев, то в июле в районе 2 тысяч. Нужно учитывать, что летом уже вовсю шла кампания по вакцинации, а в январе она только-только начиналась. В связи с этим такое количество смертей во время "третьей волны" при таком относительно невысоком количестве зарегистрированных случаев заболевания кажется подозрительным.

Кандидат биологических наук Алексей Куприянов анализирует всю информацию, которая публикуется о COVID-19 в Петербурге. В начале сентября он обратил внимание на очередной подъем заболеваемости.

Фото: Piter.TV