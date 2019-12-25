Количество случаев COVID-19 в Петербурге за сутки выросло до 1874

Также выросло число смертельных случаев.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 874 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1698.

За сутки 1324 человека выздоровели, 59 человек ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к среде.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 21 379 случаев заболевания, 15 828 человек были выписаны по выздоровлению, 828 человек скончались.

Уровень вакцинации в Петербурге на данный момент невысокий. Накануне прививку сделали 10 тысяч человек.

Фото: Piter.TV