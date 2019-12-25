За сутки более 10 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 751 986 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 сентября. Согласно документу, в городе за сутки привились более 10 тысяч петербуржцев.

За прошедшие сутки первично привились 3 094 человека, вторично вакцинировались 7 959 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 543 178 человек, 1 624 846 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

Фото: Piter.tv