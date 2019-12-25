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За сутки более 10 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19
Сегодня, 15:19
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

За сутки более 10 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19

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Запас вакцины в городе составляет 751 986 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 сентября. Согласно документу, в городе за сутки привились более 10 тысяч петербуржцев. 

За прошедшие сутки первично привились 3 094 человека, вторично вакцинировались 7 959 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 543 178 человек, 1 624 846 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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