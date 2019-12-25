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Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 1653
Сегодня, 11:33
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Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 1653

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В России и Петербурге вновь идет подъем заболеваемости.

За последние сутки в Петербурге выявили 1653 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1609.

1017 человек выздоровели, 39 человек ушли из жизни. Уже четвертую неделю количество заболевших падает после выходных, а затем растет к среде. Петербург находится на втором месте по количеству случаев за сутки. 

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 19 594 случая заболевания, 17 326 человек были выписаны по выздоровлению, 794 человека скончались. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в СПбГУ появился Центр изучения постковидного синдрома. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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