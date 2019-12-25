В Петербурге зарегистрировали 839 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

Последние четыре недели прирост заболеваемости после выходных начинается к среде.

За последние сутки в Петербурге выявили 839 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 805.

702 человека выздоровели, 37 человек ушли из жизни. Уже четвертую неделю количество заболевших падает после выходных.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 17 837 случаев заболевания, 15 907 человек были выписаны по выздоровлению, 781 человек скончался.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали вакцинировать беременных от COVID-19.

Фото: Piter.TV