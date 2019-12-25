В понедельник в Петербурге вновь резко снизилось количество выявленных случаев COVID-19

Количество выздоровевших при этом меньше заболевших.

За последние сутки в Петербурге выявили 690 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1357.

Еще 590 человек выздоровели, 40 человек ушли из жизни. Отметим, что уже не первую неделю статистика заболевших за сутки падает именно после выходных. На протяжении пяти прошедших дней выявляли по 1300+ случаев.

Всего в России за сутки зарегистрировали 17 856 случаев заболевания, 14 276 человек были выписаны по выздоровлению, 790 скончались.

Накануне врач-невролог объяснил, как коронавирус влияет на нервную систему.

Фото: Piter.TV