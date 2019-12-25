Из больниц выписали 381 человека.

За последние сутки в России подтвердили 8 726 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3235 случаев (37,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 378 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки умерли 144 человека, в том числе 27 человек в Петербурге и 2 человека в Ленобласти.

За последние сутки выписано 8 057 человек, в том числе 381 человек в Петербурге и 182 человека в Ленобласти.

Смольный заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV