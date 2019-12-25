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За последние сутки в Петербурге выявили еще 1804 заболевших коронавирусом
Сегодня, 11:41
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За последние сутки в Петербурге выявили еще 1804 заболевших коронавирусом

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Количество новых случаев за сутки снижается.

За последние сутки в Петербурге выявили 1804 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 2 031 человек выздоровел, 43 человека скончались. Первое место по количеству смертей от коронавируса заняла Москва — 58 случаев. 

За весь период в Петербурге зарегистрировали 549 508 случаев заболевания, 19 800 человек ушли из жизни.

Накануне стало известно о том, что в Северной столице за неделю у 1 363 человек обнаружили пневмонию. Среди заболевших есть вакцинировавшиеся.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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