За последние сутки в Петербурге выявили еще 1804 заболевших коронавирусом

Количество новых случаев за сутки снижается.

За последние сутки в Петербурге выявили 1804 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 2 031 человек выздоровел, 43 человека скончались. Первое место по количеству смертей от коронавируса заняла Москва — 58 случаев.

За весь период в Петербурге зарегистрировали 549 508 случаев заболевания, 19 800 человек ушли из жизни.

Накануне стало известно о том, что в Северной столице за неделю у 1 363 человек обнаружили пневмонию. Среди заболевших есть вакцинировавшиеся.

Фото: Piter.TV