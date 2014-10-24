За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболели 1909 человек

За последние сутки в Петербурге выявили 1 909 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
Еще 2 043 человека выздоровели, 44 человека умерли.
За все время пандемии в городе зарегистрировали 540 187 случаев. Из жизни ушло 19 570 человек.
Ранее ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все заболевают коронавирусом. Среди факторов есть генетические особенности.
Фото: Piter.TV
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