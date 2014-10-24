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За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболели 1909 человек
Сегодня, 11:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболели 1909 человек

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Количество смертельных случаев постепенно снижается.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 909 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 2 043 человека выздоровели, 44 человека умерли.

За все время пандемии в городе зарегистрировали 540 187 случаев. Из жизни ушло 19 570 человек.

Ранее ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все заболевают коронавирусом. Среди факторов есть генетические особенности. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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