За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболели 1909 человек

Количество смертельных случаев постепенно снижается.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 909 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 2 043 человека выздоровели, 44 человека умерли.

За все время пандемии в городе зарегистрировали 540 187 случаев. Из жизни ушло 19 570 человек.

Ранее ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все заболевают коронавирусом. Среди факторов есть генетические особенности.

Фото: Piter.TV