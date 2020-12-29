В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 2731 человека

Из городских стационаров выписали более 1200 человек.

За последние сутки в России подтвердили 22 934 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2827 (12,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2731 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 218. За последние сутки подтверждена смерть 531 пациента. В Петербурге подтвердили 68 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 24 755 человек, в том числе 1258 человек в Петербурге и 211 – в Ленинградской области.

За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек.

Фото: Piter.tv