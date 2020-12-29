За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится около 1800 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29983 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1820 человек. Из них 281 — контактные, 1539 — на самоизоляции.

Операторы обработали 9432 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что запись на вакцинацию в Петербурге временно остановили.

Фото: Piter.TV