Запись на вакцинацию в Петербурге временно остановили

Запись возобновится, когда в Петербург привезут новую партию вакцины.

В понедельник, 11 января, глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в феврале Петербург получит новую, крупнейшую, поставку вакцины от коронавируса.

На данный момент запись на вакцинацию от COVID-19 временно остановлена. Запись возобновится, когда в город привезут новую партию вакцины.

Лисовец сообщил, что в четверг, вероятно, поступит еще 20 тысяч до вакцины.

Тот темп, который мы набрали, думаю, ни в коей мере не снизится. До конца месяца, в соответствии с графиком, который доводил до субъектов Минздрав, в Петербург должно поступить 88,5 тысячи доз вакцины. И еще более 200 тысяч доз – в феврале отметил глава комитета.

Ранее мы писали, что доля положительных тестов на коронавирус в Петербурге выросла до 11%.

Фото: Piter.TV