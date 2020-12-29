Доля положительных тестов на коронавирус в Петербурге выросла до 11%

О росте положительных тестов на коронавирус рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В понедельник, 11 января, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что доля положительных результатов на коронавирус за время новогодних каникул значительно увеличилась.

Горожане, которые обращались за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в праздники, сдавали тесты. Так, по словам Лисовца, если до 1 января доля составляла около 2-3% в зависимости ото дня, то теперь доля положительных результатов из общей совокупности забранных в течение суток биоматериалов составляет порядка 10–11%. Количество активных пациентов пока не снижается с уровня декабря 2020 года, а доля госпитализируемых пациентов в тяжелом состоянии превысила 25%.

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Фото: Piter.TV