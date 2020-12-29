Губернатор заявил о риске роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Вместе с тем, губернатор отметил, что удалось предотвратить распространение коронавируса в период новогодних праздников.

В понедельник, 11 января, губернатор Петербурга Александр Беглов в в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" сообщил, что после окончания каникул возможен подъем заболеваемости коронавируса и рост числа ежедневных госпитализаций.

Однако глава города заметил, что во время праздников удалось предотвратить распространение коронавируса. Так, в Северной столице разорвались наиболее устойчивые цепочки передачи вируса. Новых очагов заражения также не было замечено. Но несмотря на положительную динамику, эпидемическая обстановка остается непростой.

На данный момент резерв коек в специализированных стационарах для лечения больных с коронавирусом составляет 18%.

Ранее мы писали, что петербургский суд оштрафовал врача за сбор с подчиненных выплат за пациентов с ковидом.

Фото: Piter.TV