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Петербургский суд оштрафовал врача за сбор с подчиненных выплат за пациентов с ковидом
Сегодня, 19:48
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smirenny

Петербургский суд оштрафовал врача за сбор с подчиненных выплат за пациентов с ковидом

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Женщина заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

В понедельник, 11 января, Фрунзенский городской суд Петербурга прекратил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении заведующей женской консультацией Серовой С. Специалиста обвиняли в сборе стимулирующих выплат с подчиненных, которые полагались им за работу с коронавирусными пациентами. Женщина присвоила их себе. 

Обвиняемая заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей. 

Отмечается, что Серова занимала пост заведующей женской консультации №19. С трех сотрудников подсудимая собрала 45 тысяч рублей. В отношении врача возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ о превышении должностных полномочий. Адвокат петербурженки в ходе расследования заявил, что заведующая возместила ущерб медикам, а также сделала пожертвование в благотворительный фонд, и попросил следователей прекратить уголовное преследование. Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела.

Ранее мы писали, в Петербурге продлили выплаты социальным работникам.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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