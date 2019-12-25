В Петербурге продлили выплаты социальным работникам

До какой даты продлеваются выплаты ― не сообщается.

Губернатор Петербурга продлил стимулирующие выплаты социальным работникам. Об этом 4-го декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о работниках стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, оказывающих социальные услуги гражданам с COVID-19 и гражданам из группы риска.

Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ. В период с апреля по октябрь 2020 такие выплаты получили 2811 граждан.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открыли еще один КТ-центр для пациентов на амбулаторном лечении.

Фото: Piter.TV