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В Петербурге продлили выплаты социальным работникам
Сегодня, 13:40
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nadezhda_sib

В Петербурге продлили выплаты социальным работникам

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До какой даты продлеваются выплаты ― не сообщается.

Губернатор Петербурга продлил стимулирующие выплаты социальным работникам. Об этом 4-го декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о работниках стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, оказывающих социальные услуги гражданам с COVID-19 и гражданам из группы риска. 

Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ. В период с апреля по октябрь 2020 такие выплаты получили 2811 граждан. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открыли еще один КТ-центр для пациентов на амбулаторном лечении. 

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, социальные работники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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