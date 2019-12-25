В Петербурге за сутки подтвердили 3757 новых случаев коронавируса

Из городских больниц выписали 2109 человек.

За последние сутки в России подтвердили 27 002 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3 915 (14,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3757 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 235. За последние сутки подтверждена смерть 562 пациентов. В Петербурге подтвердили 79 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 24 874 человека, в том числе 2109 человек в Петербурге и 201 – в Ленинградской области.

Петербургским медикам перед Новым годом урезали "коронавирусные" доплаты.

Фото: Piter.tv