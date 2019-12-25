В Петербурге коронавирусом заболели 3748 человек

Из городских больниц выписали 3128 человек.

За последние сутки в России подтвердили 27 787 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 3748 (13,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3748 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 229. За последние сутки подтверждена смерть 552 пациентов. В Петербурге подтвердили 74 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 24 390 человек, в том числе 3128 человек в Петербурге и 213 – в Ленинградской области.

В Педиатрическом университете началась вакцинация сотрудников от COVID-19.

Фото: Piter.tv