В Педиатрическом университете началась вакцинация сотрудников от COVID-19

Привитые медработники чувствуют себя хорошо.

В педиатрическом университете Петербурга началась вакцинация медработников от коронавируса. Как рассказали в пресс-службе СПбГПМУ, прививки сделали на базе Городской больницы №40.

Отмечается, что перед вакцинацией все сотрудники сдали тест на ковид и анализ на наличие в крови иммуноглобулина G (IgG). Прививку получили те, у кого не нашли антител к вирусу. По словам врача-эпидемиолого клиники педиатрического университета Анны Набиевой, все привитые медработники чувствуют себя хорошо.

Несколько других сотрудников СПбГПМУ почувствовали только небольшую боль на месте укола на следующий день, другие и вовсе всю ночь провели на операциях, не жалуясь на побочные эффекты. Через три недели медработники привьются повторно, а пока к первой вакцинации готовится еще одна группа добровольцев.

Ранее мы сообщали, что 6140 пациентов с COVID-19 за неделю были госпитализированы в Петербурге.

Фото: Piter.TV