6140 пациентов с COVID-19 за неделю были госпитализированы в Петербурге

В число пациентов вошли люди с подозрением на заражение инфекцией.

6140 пациентов с COVID-19 и подозрением на заражение инфекцией за прошедшую неделю были госпитализированы в Петербурге. Об этом 27 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" расскзаал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На этой неделе было госпитализировано 6140 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее – почти столько же, как и на прошлой неделе. В Петербурге свободными остаются 10,03% коек для лечения больных COVID-19 и с пневмонией. – написал глава комитета.

В своем сообщении Лисовец вспомнил главные события недели – открытие нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, а также запланированное открытие пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава комздрава написал, что скоро вакцинацию смогут пройти и лица старше 60 лет. В ведомстве ждут официальные документы на этот счет.

Фото: Piter.tv