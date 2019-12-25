За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса привили более 850 человек

Принялись за работу во всех запланированных к открытию пунктах вакцинации.

За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса привили 851 человека. Об этом рассказали в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), который распространили 26 декабря.

Так, в отчете отражено, что бесплатные лекарства для лечения от коронавируса на дому получили 48358 горожан, среди них 19046 человек уже завершили прием препаратов. На дом лекарства приносят 1580 детям.

Принялись за работу во всех запланированных к открытию пунктах вакцинации – за 25 декабря вакцинацию от коронавируса прошел 851 человек, всего в городе 3879 человек привиты от COVID-19.

Фото: Piter.tv