В Петербурге коронавирусом заболели 3757 человек

Из больниц выписали более трех тысяч пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 28 552 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5132 (18%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3757 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 235. За последние сутки подтверждена смерть 611 пациентов. В Петербурге подтвердили 84 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 26 093 человека, в том числе 3050 человек в Петербурге и 253 – в Ленинградской области.

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Фото: Piter.tv