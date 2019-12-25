В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3779 человек

Из больниц выписали более 2000 человек.

За последние сутки в России подтвердили 28 585 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 4600 (16,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3779 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 216. За последние сутки подтверждена смерть 613 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 171 человека, в том числе 2380 человек в Петербурге и 578 – в Ленинградской области.

В Петербурге не будут проводить коронавирусные рейды по церквям.

Фото: Pirer.TV