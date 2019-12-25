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В Петербурге коронавирусом заболели 3752 человека
Сегодня, 11:00
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели 3752 человека

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Из городских стационаров выписали 1870 человек.

За последние сутки в России подтвердили 29 350 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 5792 (19,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3752 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 226. За последние сутки подтверждена смерть 493 пациентов. В Петербурге подтвердили 77 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 19 705 человек, в том числе 1870 человек в Петербурге и 182 – в Ленинградской области.

Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре.

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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